Niki Lauda unterstützt im Wahlkampf ÖVP-Chef Sebastian Kurz, berichtet das Wochenmagazin "News" auf seiner Website. Lauda, der ehemalige dreifache Formel-1-Weltmeister und Unternehmer, will in einem Video, das am Freitag veröffentlicht wird, seine Unterstützung für die Liste Kurz begründen.

Sebastian Kurz: Mit 31 ins Kanzleramt?

