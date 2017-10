OÖ: Asylwerber als Schülerlotsen - auch ohne Führerschein

FPÖ-Verkehrslandesrat Günther Steinkellner hat einen Erlass verfasst, wonach Schülerlotsen einen B-Führerschein vorweisen müssten. Der Verfassungsdienst stellte nun, laut einem Bericht des ORF Oberösterreich, aber fest, dass dies nicht für Gemeindestraßen gilt.

Zwar dürfe Steinkellner so einen Erlass als zuständiger Landesrat herausgeben, heißt es in dem Befund des Verfassungsdienstes. Denn: Es gibt einen Leitfaden für die Einstellung von Schülerlotsen, der von Polizei, Land, Landesschulrat und Kuratorium für Verkehrssicherheit herausgegeben wurde und der als Voraussetzung für Lotsen u.a. einen Führerschein der Klasse B empfiehlt.

Allerdings: "Der Erlass des Verkehrslandesrates habe nur direkte Auswirkung als Weisung auf sogenannte nachgeordnete Verwaltungsorgane, also auf Bezirkshauptmannschaften und Magistrate, die für Bundes und Landesstraßen verantwortlich sind - nicht aber für Gemeinden", heißt es in dem Bericht. Letztere hätten per Gesetz ihren eigenen Wirkungsbereich, was bedeutet, dass die Bürgermeister für Gemeindestraßen zuständig zeichnen.

Es liegt folglich ausschließlich an den Stadtchefs, ob sie einen B-Führerschein für den Lotsendienst verlangen oder nicht.

>>> Bericht im ORF Oberösterreich

