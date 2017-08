Der „Bahndeskanzler“ im burgenländischen Rettungsboot

Illmitz/Neudörfl. „Legen Sie mit unseren Lösungen bis zu 36 Prozent zu. Denn Erfolg lässt sich einrichten.“ Es klingt wie ein Motivationsschub der SPÖ, die in Umfragen klar hinter der ÖVP mit Sebastian Kurz liegt. Aber der Spruch empfängt Besucher des Möbelherstellers Neudörfler in der burgenländischen 4500-Einwohner-Gemeinde hart an der niederösterreichischen Grenze unweit von Wiener Neustadt. Der jetzige Gast ist im Hauptberuf Bundeskanzler.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 24.08.2017)