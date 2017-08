Wien. Es ist ein schmaler Grat, auf dem sich die Freiheitlichen bewegen. Sie rechnen nämlich selbst nicht zwingend damit, bei der Nationalratswahl auf Platz eins zu landen. Gleichzeitig ist ihnen auch bewusst: So groß waren die Chancen schon lange nicht mehr, in eine Regierung zu kommen. Weder SPÖ noch ÖVP schließen die FPÖ als Koalitionspartner mittlerweise aus. Umso wichtiger ist es dieses Mal, Fehler nicht zu wiederholen. Also: Keine Wähler mit einem allzu brüsken Verhalten abzuschrecken. Und sich gleichzeitig penibelst auf Koalitionsverhandlungen vorzubereiten.

Für beides nämlich, Stimmen zu gewinnen und Verhandlungen zu bestreiten, brauchen sie ein detailliertes Programm. Und zwar eines, das nicht nur die Themen Sicherheit und Ausländer abdeckt. Für den Wirtschaftsbereich ließen sich die Freiheitlichen besonders lange bitten. Schon seit Monaten war ein eigenes Papier dazu angekündigt. Gestern, Mittwoch, war es dann soweit: Parteichef Heiz-Christian Strache präsentierte es mit seiner Nummer zwei auf der Bundesliste – Norbert Hofer.

Ihre Hauptforderung ist vor allem eine: Entlastung. Für Familien, Klein- und Mittelbetriebe, Arbeitnehmer, aber auch Studenten und Patienten. Wobei sich die FPÖ wie gewohnt auf Einheimische konzentriert.

Im Detail liest sich das Programm dann so: Die Steuer- und Abgabenquote soll von 43,2 auf unter 40 Prozent gesenkt werden. Die Einkommens- und Lohnsteuerstufen werden an die Inflation gekoppelt und automatisch valorisiert. Die Mindest-Körperschaftssteuer wird abgeschafft, genauso wie bestimmte Bagatellsteuern (auf Werbeabgaben oder Schaumwein). Auch die Normverbrauchsabgabe (also die Steuer bei der erstmaligen Zulassung eines Fahrzeugs) wird gestrichen. Insgesamt erwartet sich die FPÖ eine Entlastung um 12 Milliarden Euro. Neue Steuern (auf Vermögen oder Erbe) werden strikt abgelehnt.

13,2 Milliarden Euro Gegenfinanzierung

Wie das bezahlt werden soll? Die FPÖ legt ein Gegenfinanzierungsmodell vor, das mal mehr, mal weniger ausgereift ist. Insgesamt könne man 13,2 Milliarden Euro einholen – mindestens, wie Strache betont. Beispielsweise soll bei Ausländern gespart werden: Für Studierende aus dem EU-Raum sollen kostendeckende Ausgleichszahlungen durch die EU verhandelt werden, Drittstaatsangehörige sollen kostendeckende Studiengebühren zahlen. Für ausländliche Studierende will die FPÖ allgemein ein „Herkunftslandprinzip“: Nur wenn eine Studienberechtigung im Herkunftsland vorliegt, soll auch in Österreich ein Studium möglich sein. Das ist allerdings EU-rechtlich heikel. Diese Maßnahme sollen laut FPÖ 400 Mio. Euro einsparen.

Den größten Brocken machen bei der Gegenfinanzierung allerdings die Sozialausgaben aus: Hier wollen die Freiheitlichen immerhin 3,8 Milliarden Euro einsparen. Die Mindestsicherung soll grundsätzlich nur noch Österreichern ausbezahlt werden, EU-Bürgern nach fünf Jahren Aufenthalt. Dafür sollen Grundwehrdiener und Zivildiener ebenfalls diese Sozialhilfe erhalten.

Und sonst so? Die Zwangsmitgliedschaft in Kammern soll abgeschafft werden (oder zumindest die Gebühren halbiert), Sozialversicherungsträger zusammengelegt werden und das Förderwesen auf Doppelgleisigkeiten durchforstet werden. Die Gewerbeordnung soll vereinfacht, Bürokratie abgebaut werden.

Am ehesten kann man die 55 Seiten Wirtschaftsprogramm der FPÖ als Kampfansage an die ÖVP interpretieren. Die Freiheitlichen wollen also in ihren Wählerteich fischen. Oder ist es doch ein Angebot für eine künftige Koalition? Eine Annäherung an die SPÖ – Stichwort Mindestpension von 1200 Euro und Mindestlohn von 1700 Euro – soll später detailliert im Wahlprogramm folgen. Die FPÖ will sich eben alle Optionen offen lassen.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 24.08.2017)