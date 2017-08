Grün wie Rot mit ständigen Dämpfern

Die Grünen sind in diesem Nationalratswahlkampf in einem seltsamen unfreiwilligen Wettstreit mit der SPÖ. Immer wenn es den Anschein hat, dass die Spitzenkandidaten – für die SPÖ Bundeskanzler Christian Kern und für die Grünen EU-Parlamentarierin Ulrike Lunacek – beginnen, den Wählern ihre Inhalte näher zu bringen und auf Touren kommen, folgt ein neuer Dämpfer. Bei den Grünen war das am Freitag erneut der Fall: Da wurde bekannt, dass sie am 18. September, nicht einmal einen Monat vor der Wahl am 15. Oktober, ihren langjährigen Werber Martin Radjaby verlieren.

( Print-Ausgabe, 26.08.2017)