Gusenbauer nervt Genossen: Es wird wieder gesudert

Maria Maltschnig ist eine intelligente junge Frau. Die Geschäftsführerin des Renner-Instituts sei in einer Sitzung, wurde zuerst in der SPÖ-Parteiakademie in Wien-Altmannsdorf beschieden. Aus dem der „Presse am Sonntag“ versprochenen Rückruf wurde tagelang nichts. So kann man Fragen nach dem Präsidenten des Renner-Instituts auch aus dem Weg gehen. Der heißt Alfred Gusenbauer. Die Vorgangsweise ist in diesen Tagen symptomatisch: Nur nicht – öffentlich – anstreifen am früheren Bundeskanzler und SPÖ-Chef, lautet die Devise.

("Die Presse", Printausgabe, 27.08.2017)