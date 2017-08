100 "Experten" auf der Bundesliste von Sebastian Kurz

Die Bundesliste der ÖVP mit Parteichef Sebastian Kurz an der Spitze umfasse "100 Experten", wirbt die ÖVP. Das Durchschnittsalter der Kandidaten beträgt 45,9 Jahre. Die Bundesliste der "Liste Sebastian Kurz - die neue Volkspartei" wurde im Reißverschlussprinzip erstellt, was einen Frauenanteil von 50 Prozent ergibt. Alle Kandidaten bis auf Kurz seien bisher noch nie für die ÖVP auf Bundesebene - also auf einer Bundesliste - angetreten, wird in der Partei betont. "Die Kandidaten sind eine Mischung aus 'richtigen' Quereinsteigern ohne Parteibuch und Personen, die sich bereits für die Volkspartei engagiert haben", hieß es in einer Stellungnahme gegenüber der APA.

Bei der Nationalratswahl 2013 schafften es neun ÖVP-Abgeordnete über die Bundesliste ins Parlament. Auf Platz Zwei hinter Kurz kandidiert auf der Bundesliste Generalsekretärin Elisabeth Köstinger, sie ist auch Listenerste in Kärnten. An dritter Stelle steht der einstige Freiheitliche und frühere Rechnungshof-Präsident Josef Moser. Auf Platz vier tritt die langjährige ORF-Burgenland-Moderatorin Gaby Schwarz an, die auch Spitzenkandidatin auf der Landesliste ist.

Der ehemalige Grün-Politiker Efgani Dönmez kandidiert auf dem fünften Platz, dahinter Opernball-Organisatorin Maria Großbauer und der Mathematiker Rudolf Taschner. Auf dem achten Platz der Bundesliste steht die Salzburger Personalunternehmerin Tanja Graf, auf Platz neun der Wiener Landespolizeivizepräsident Karl Mahrer und auf Platz zehn die ehemalige Stabhochspringerin Kira Grünberg. Die 24-Jährige ist übrigens auch die jüngste Kandidatin auf der Bundesliste.



Die erste 20 Plätze der Bundesliste der ÖVP:

1. Sebastian Kurz, Bundesminister

2. Elisabeth Köstinger, Europaabgeordnete

3. Josef Moser, Jurist

4. Gabriela Schwarz, Journalistin

5. Efgani Dönmez, Selbstständiger

6. Maria Großbauer, Selbstständige

7. Rudolf Taschner, a.o. Univ.-Prof.

8. Tanja Graf, Unternehmerin

9. Karl Mahrer, Polizeibeamter

10. Kira Grünberg, Angestellte

11. Martin Engelberg, Psychoanalytiker

12. Juliane Bogner-Strauß, Professorin

13. Alois Rosenberger, Direktor

14. Martina Ess, Moderatorin

15. Werner Saxinger, Arzt

16. Petra Steinlechner, BHS-Lehrerin

17. Andreas Herz, Selbstständiger

18. Monika Eisenhuber, Unternehmerin

19. Andreas Hager, Tischlermeister

20. Renate Schütz, Soziologin

(APA)