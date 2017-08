Häupl verwirrt die SPÖ

Jedes Mal, wenn sich die Wogen in der SPÖ zu glätten scheinen, tut parteiintern wieder jemand etwas, damit sie wieder hochgehen. Diesmal ist das Wiens Bürgermeister, Michael Häupl. Gerade als die Aufregung rund um den verhafteten Ex-SPÖ-Berater Tal Silberstein abgeflaut ist, kündigte Häupl am Wochenende an, dass er im Jänner fix das Szepter übergeben wolle. Wenige Tage zuvor sagte er in einem Interview, dass er schon wisse, wer sein Nachfolger werde, es aber noch nicht verraten wolle – und heizte so die Nachfolgedebatte in der ohnehin nur brüchig versöhnten Wiener SPÖ erneut an.