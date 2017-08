SOS Mitmensch lädt zur "Pass Egal"-Wahl

Die Organisation SOS Mitmensch bietet auch heuer wieder in Österreich lebenden Ausländern die Möglichkeit, symbolisch zu wählen. Hier lebende Menschen ohne österreichischen Pass können bei der "Pass Egal Wahl" am 10. Oktober kundtun, wen sie gerne im Nationalrat hätten.

SOS Mitmensch bietet Ausländern mit Lebensmittelpunkt im Lande die Möglichkeit, ein Zeichen gegen den "Demokratieausschluss" zu setzen - also gegen die Tatsache, dass nur Staatsbürger wahlberechtigt sind. Am Donnerstag vor der NR-Wahl werden - heuer nicht nur in Wien, sondern auch in Graz, Linz, Salzburg, Innsbruck und Klagenfurt - "Wahllokale" eingerichtet, die symbolischen Stimmen werden ausgezählt und das "Wahlergebnis" veröffentlicht.

Die Aktion gab es auch schon bei der Nationalratswahl 2013 und bei der Wien-Wahl 2015.

(APA)