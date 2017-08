Was man im Wahllokal noch darf

Wien. Zu früh aufgegangene Wahlkarten, Ergebnisse, die vor Wahlschluss durchsickern oder Unklarheiten, ob nun der Wähler selbst sein Kuvert in die Urne werfen darf. Die Ereignisse rund um die Bundespräsidentenwahl im Vorjahr sind unvergessen. Damit bei der Nationalratswahl am 15. Oktober nichts schiefgeht, hat das Innenministerium einen Leitfaden für Gemeinden und Wahlbehörden herausgegeben. Und zwar mit folgenden Regeln:

1 Kleine Kinder müssen nicht ohne Aufsicht gelassen werden.

Bei der Bundespräsidentenwahl war sehr unterschiedlich mit der Frage umgegangen worden, ob Kinder mit ins Wahllokal der Eltern dürfen. In manchen Gemeinden mussten Kinder auf dem Gang warten, denn mangels Wahlrecht hätten Kinder – so die Ansicht mancher Bürgermeister – nichts im Wahllokal der Gemeinde verloren.

Der Leitfaden legt nun fest, dass die Wahlbehörde vor Ort im Einzelfall entscheiden soll, ob Kinder das Wahllokal betreten dürfen. „Dabei ist insbesondere auf das Erfordernis einer Aufsichtspflicht Rücksicht zu nehmen“, betont das Innenministerium. Kleine Kinder sollte man also nicht allein draußen stehen lassen müssen.

In die Wahlzelle hinein sollen Kinder aber nur dann dürfen, wenn „aufgrund des Alters des Kindes dem Erfordernis der Wahrung des Wahlgeheimnisses jedenfalls Rechnung getragen wird“. Wer also noch nicht lesen kann, wird leicht mitkommen dürfen.

2 Journalisten müssen draußen bleiben.

Lange hält der Politiker das Kuvert über die Urne, nun heißt es inmitten des Blitzlichtgewitters schön lächeln: Jahrzehntelang gingen Bilder von Kandidaten bei der Stimmabgabe durch die Medien. Als man vor der letzten Runde der Bundespräsidentenwahl das Gesetz genau betrachtete, um weitere Fehler zu vermeiden, kam man aber drauf, dass es für dieses Szenario keine Rechtsgrundlage gibt.

Auch im Vorfeld der diesjährigen Nationalratswahl macht das Innenministerium nun deutlich, dass eine Medienpräsenz im Wahllokal nicht vorgesehen ist. Zudem wird den Gemeinden „in Erinnerung gerufen, dass schon die rechtswidrige unbefugte Anwesenheit von Personen in einem Wahllokal von Einfluss auf das Wahlergebnis sein kann“.

3 Als Wähler kann man die Stimme selbst einwerfen.

Auch hier kam man im Vorjahr bei der Durchforstung der Gesetze drauf, dass eigentlich nur der Wahlleiter das Stimmkuvert einwerfen darf. Bei der (schließlich wegen schadhafter Wahlkarten verschobenen) Hofburg-Wahl im Oktober sollte das Gesetz auch so vollzogen werden. Danach änderte man es aber. Mit dem Ergebnis, dass nun der Wähler (so, wie es ohnedies seit Jahrzehnten Praxis ist) seine Stimme wieder selbst in die Wahlurne einwerfen darf. Wer das aber – warum auch immer – nicht selbst tun will, kann diese Aufgabe an den Wahlleiter übertragen.

4 Fehlerhafte Wahlkarten sollen rechtzeitig aussortiert werden.

Ausdrücklich empfiehlt das Innenministerium den Gemeinden, die Wahlkarten vor Versand „noch einmal auf etwaige Beschädigungen und Fehldrucke zu prüfen“. Gleichzeitig wird klargemacht, dass einmal an Wähler versandte schadhafte Wahlkarten nur dann noch getauscht werden dürfen, wenn der Bürger die Wahlkarte noch nicht zugeklebt und er noch nicht die eidesstattliche Erklärung unterschrieben hat.

5 Das Wahlergebnis darf nicht vor 17 Uhr bekannt gegeben werden.

Ausdrücklich erinnert das Innenministerium auch daran, dass die amtliche Bekanntgabe von Ergebnissen bis zur Schließung des letzen Wahllokals in Österreich (Sonntag, 17 Uhr) zu unterbleiben hat. Eine Hochrechnung wird es daher wie schon zuletzt bei der Hofburg-Wahl erst einige Minuten nach 17 Uhr geben. Und Briefwahlkarten dürfen weiterhin erst am Montag geöffnet werden.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 30.08.2017)