Video: FPÖ wirbt mit "Familie Huber" für Sicherheit

Eine schnelle Melodie erklingt, eine gezeichnetes Haus wird eingeblendet, dazu eine Österreich-Flagge und eine Sonne. Hinter dem Haus klappen die Gesichter von „Herrn und Frau Huber“ hoch. Auf die comichafte Einblendung folgt der Blick in ein „echtes Schlafzimmer“. Es ist Nacht, das Ehepaar Huber schläft. So beginnt ein kurzes Video, das FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache am Mittwoch auf seiner Facebook-Seite geteilt hat – und das Logo der Freiheitlichen trägt.

„Wer kennt das Gefühl nicht, wenn man kurz vor dem Einschlafen plötzlich nicht mehr sicher ist, ob die Haustüre auch wirklich abgesperrt wurde? Genauso erging es unlängst den Hubers...“, schrieb Strache im Posting zum Video – und kündigte eine Fortsetzung des Clips für den Donnerstag an.

Zurück zum Plot des Sicherheits-Wahlkampfvideos: Frau Huber weckt ihren Mann ängstlich auf, weil sie meint, ein Geräusch gehört zu haben. Gemeinsam schleichen sie die Treppe hinunter und ein Schatten huscht an ihnen vorbei.

Tweet samt Video auf der Facebook-Seite von FPÖ-Chef Strache:

Neben dem Clip machte die FPÖ am Mittwoch in mehreren Medien auch ein vermeintliches Strategiepapier für die Übernahme der Obmannschaft in der ÖVP durch Sebastian Kurz publik. Darin werde unter anderem das "Team Kurz als Wahlplattform" und "Fundraising neu" angekündigt. Die Unterlage umfasse mehr als 100 Seiten und stamme aus dem Jahr 2016. FPÖ-Chef Strache sieht darin jedenfalls den Beweis, dass das "Projekt Ballhausplatz" - wie es im Papier heiße - schon lange geplant gewesen sei.

In der ÖVP zeigte man sich am Mittwoch unwissend, das Dokument kenne man nicht, hieß es.

(Red./APA)