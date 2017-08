SPÖ Burgenland wirbt für "anpackenden" Doskozil

Die SPÖ Burgenland ist am Mittwoch in den Nationalratswahlkampf gestartet. Die burgenländische Sozialdemokratie werde einen Vorzugsstimmenwahlkampf für ihren Spitzenkandidaten, Verteidigungsminister Hans Peter Doskozil (SPÖ), führen, teilte SPÖ-Landesgeschäftsführer Christian Dax bei der Plakatpräsentation in Eisenstadt mit.

Als Ziel nannte Dax, dass der "beliebteste Minister in ganz Österreich" auch der nächsten Bundesregierung angehören solle. Dies würden sich laut einer Umfrage auch 85 Prozent der Burgenländer wünschen. Der Verteidigungsminister habe "hervorragende Sympathie-und Imagewerte" und sei als Experte im Bereich der Sicherheit anerkannt.

130 Plakate bis Ende der Woche

Bei einer Wahl Doskozils werde das Burgenland weiterhin mit einer starken Stimme in Wien vertreten sein, sagte Dax. Der Verteidigungsminister sei ein "Spitzenmann", wie man in schon lange nicht mehr an der Spitze des Nationalratsteam gehabt habe, streute der Landesgeschäftsführer Doskozil Rosen. Als "Paradepolitiker der Mitte" spreche er auch Wähler weit über die Grenzen der Sozialdemokratie hinaus an.

Doskozil habe in der Vergangenheit eindrucksvoll gezeigt, dass er Probleme aktiv angehe. Daher werde er auf den Plakaten mit "Er packt an, wenn es drauf ankommt. Mit Sicherheit." beworben. 130 dieser Plakate sollen bis Ende der Woche aufstellt werden.

Der Bundesminister hob die Bedeutung von sachorientierter und konstruktiver Regierungspolitik hervor. Diese habe "gemeinsam auch mit dem Regierungspartner" dazu geführt, dass im Bereich des Bundesheeres einiges weitergebracht worden sei. Für ihn bedeute dies, dass sehr viel weitergehen könne, wenn ein konstruktives Miteinander in der Regierung basierend auf Sachpolitik gelebt werde.

Sicherheit sei kein linkes oder rechtes Thema, konstatierte der Verteidigungsminister, sondern "ein Grundbedürfnis unserer Gesellschaft". Daher sei es wichtig, das Thema Sicherheit - gemeinsam mit Gesundheit, Arbeitsmarkt, Bildung und Pensionen - in den Vordergrund des sozialdemokratischen Wahlkampfes zu stellen.

(APA)