SPÖ klagt Kurz wegen Spenden-Vorwurf

SPÖ reagiert auf Kurz: Bankomatgebühren verbieten

Der ÖVP-Außenminister will das Bargeld retten, die SPÖ den Zugang dazu sichern, indem Bankomatgebühren verboten werden. Ein entsprechender Gesetzesentwurf ging am Montag in Begutachtung. Die SPÖ fordert einen Beschluss noch vor der Wahl.