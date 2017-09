ÖVP präsentiert nächste Woche offiziell ihr Wahlprogramm

ÖVP-Chef Sebastian Kurz präsentiert kommende Woche unter dem Titel "Neue Gerechtigkeit" erste Teile seines Programms für die Nationalratswahl am 15. Oktober - Details sind bereits durchgesickert. Zuvor findet am Sonntag ein Parteivorstand statt, bei dem es sechs Wochen vor der Wahl um letzte Wahlkampfdetails und Abstimmungen mit den Bundesländern geht.

Auch die Programminhalte sind Thema. Kurz wird dem Vorstand wohl Details seiner Pläne berichten, einen Beschluss braucht der Parteichef für sei Programm nicht, hat er doch am jüngsten Parteitag nicht nur in personellen, sondern auch in programmatischen und strategischen Fragen weitgehend freie Hand erhalten hat.

(APA)