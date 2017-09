Steiermark klärt Erstwähler über "Dos & Don'ts" auf

Damit steirische Erstwähler am 15. Oktober das Wahllokal nicht mit einer Castingbühne verwechseln, stellt "Logo Jugendmanagement" Informationsmaterialien für Schulen und Jugendeinrichtungen zur Verfügung. 300 Infopakete voll mit teils skurrilen Aufklärungen werden in den kommenden Tagen verschickt und sollen von Erwachsenen an 16-Jährige sowie ältere Jungwähler verteilt werden.

Passend zu den Broschüren und Plakaten wurde auch ein Werbespot gedreht, der bereits 2015 vor den Wahlen in der Steiermark in Kinos zu sehen war: Er klärt auf lustige Art und Weise über die "Dos & Don'ts" auf. So ist etwa ein junger Mann zu sehen, der vor den Wahlbeisitzern tanzt, weil er denkt, auf einer Castingbühne zu sein. Dieses "Don't" sowie etwa auch das Vergessen des Ausweises sollen mit dem Spot in der "Sprache der Jugendlichen" ankommen und zum Wählen animieren, schilderte Bildungslandesrätin Ursula Lackner (SPÖ) am Montag bei der Projektvorstellung in Graz.

Arbeitsmappe für schulische Einrichtungen

Das Projekt "Alt genug" umfasst neben dem Spot auch eine Arbeitsmappe für schulische Einrichtungen. Diese enthält Arbeitsblätter zum Kopieren und Austeilen sowie Muster für Wahlkarten und Stimmzettel. Damit könne verhindert werden, dass die Erstwähler nervös sind, weil sie vielleicht nicht wissen, was auf sie zukommt. In Anlehnung an den Spot wurde auch eine Broschüre erstellt, die allgemein und in einfacher Sprache über das Wählen in Österreich aufklärt.

Bis Ende der Woche sollen rund 200 Schulpakete sowie 100 Pakete für außerschulische Einrichtungen mit den Materialien verschickt sein, erklärte Logo-Geschäftsführerin Ursula Theißl. Die Kosten für das Projekt belaufen sich auf 7500 Euro. Sie Summe konnte gering gehalten werden, weil auf bestehende Sujets und Folder der vergangenen drei Jahre zurückgegriffen werden kann. Mitgrund für das Projekt sei der Umstand, dass bei der vergangenen Nationalratswahl die Zahl der steirischen Jungwähler unter dem österreichischen Schnitt lag.

(APA)