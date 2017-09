SPÖ präsentiert Fünf-Punkte-Plan für das Burgenland

Die SPÖ Burgenland hat am Montag in Stegersbach einen aus fünf Punkten bestehenden "Burgenlandplan" präsentiert. Dieser gebe die Weichenstellungen bis zum Jahr 2020 vor, sagte Landeshauptmann Hans Niessl vor Journalisten. Unter anderem soll bis dahin die Marke von 110.000 Beschäftigten erreicht sowie die Arbeitslosigkeit gesenkt und damit ein Schritt in Richtung Vollbeschäftigung getan werden.

Zudem wolle man "sicherstes Bundesland in Österreich und eine der sichersten Regionen in ganz Europa" bleiben, so Niessl bei einer Pressekonferenz im Rahmen der SPÖ-Klubklausur. Aktuell gebe das Burgenland 21 Millionen Euro jährlich für den Bereich Sicherheit aus - "Tendenz steigend". Weitere Bereiche betreffen den Ausbau von Bildung und Infrastruktur. Man unternehme "alle Anstrengungen", dass die Schnellstraße S7 im Südburgenland gebaut werde, stellte Niessl fest. Bis zum Jahr 2020 solle überdies das Breitbandinternet im Burgenland flächendeckend ausgebaut sein.

"Rechtsbereinigung im Burgenland"

Ein wichtiges Vorhaben sei es auch, einen qualitativ hochwertigen Sozial- und Gesundheitsbereich zu haben, sagte der Landeshauptmann. Über 500 Millionen Euro oder fast 50 Prozent des gesamten Landesbudgets werde dafür bereits aufgewendet. Man werde sehr hart arbeiten um diesen "Burgenlandplan" umzusetzen, sagte Niessl.

Das Burgenland verzeichne derzeit mit 107.000 Beschäftigten einen Rekord, so Klubobmann Robert Hergovich. Es gebe außerdem mit rund 3000 neuen Arbeitsplätzen den stärksten Beschäftigungszuwachs. Mit 7,4 Prozent sei ferner die niedrigste Arbeitslosenquote seit 2013 zu verzeichnen. Ein weiterer wichtiger Punkt im Rahmen der politischen Herbstarbeit sei eine Entbürokratisierung: "Wir wollen eine Rechtsbereinigung im Burgenland durchführen. Wir wollen schauen, ob wir Ballast abwerfen können, das wollen wir auch tun", sagte Hergovich. Die Vorbereitungen seien in den Sommerwochen erfolgt, nun beginne man mit der Umsetzung bei den einzelnen Gesetzesmaterien.

