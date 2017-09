Wien. Ist die Nationalratswahl sechs Wochen vor dem Wahltag schon entschieden? Die ÖVP weist in allen Umfragen einen klaren Vorsprung auf. Auch wenn sich Meinungsumfragen in der Vergangenheit nicht immer als treffsicher erwiesen haben, deutet ein Unterschied von rund zehn Prozentpunkten doch auf eine klare Ausgangsposition hin. Die SPÖ setzt nun in der Schlussphase des Wahlkampfs voll auf die Zugkraft des Bundeskanzlers: Christian Kern soll vor allem mit seinen TV-Auftritten das Steuer doch noch herumreißen. Den Start dafür bildete das ORF-„Sommergespräch“ Montagabend.

Bisher ist der Wahlkampf der Sozialdemokraten eher unglücklich verlaufen. Sebastian Kurz hat mit seiner Aufkündigung der Koalition Tatsachen geschaffen – die SPÖ konnte nur reagieren. Und während Kurz Woche für Woche neue Quereinsteiger für seine Kandidatenliste präsentierte und sich damit die mediale Aufmerksamkeit sicherte, war die SPÖ mit internen Richtungsstreitigkeiten beschäftigt. Die Frage, ob die FPÖ ein möglicher Koalitionspartner sein soll, war in der Partei ebenso umstritten wie der Umgang mit den Themen Migration und Sicherheit: Soll man versuchen, die Kernthemen von ÖVP und FPÖ möglichst aus dem Wahlkampf herauszuhalten – oder im Gegenteil selbst massiv auf diese Themen setzen?

Wahlkampfstrategie torpediert

Im August hatte sich die SPÖ endlich auf eine Wahlkampfstrategie festgelegt, und diese lautete: Zurück zu den Wurzeln. Das soziale Thema sollte im Mittelpunkt stehen, verdeutlicht im Slogan „Holen Sie sich, was Ihnen zusteht“. Doch gerade zu diesem Zeitpunkt wurde in Israel der SPÖ-Wahlkampfstratege Tal Silberstein verhaftet. Die Affäre torpedierte sämtliche Wahlkampfaktivitäten der SPÖ – verschärft noch durch die engen geschäftlichen Kontakte des früheren SPÖ-Parteichefs Alfred Gusenbauer mit Silberstein und seinem ebenfalls verhafteten Geschäftspartner Beny Steinmetz.

Nun soll also der Bundeskanzler der SPÖ-Kampagne mit seinen TV-Auftritten nochmals neuen Schwung geben. Das Kalkül dahinter: Kern hat in der Vergangenheit schon gezeigt, dass er bei Auftritten im Fernsehen gut ankommen kann. Das ist auch der ÖVP nicht verborgen geblieben. So ist es wohl kein Zufall, dass Sebastian Kurz ausgerechnet am Montag den ersten Teil seines Wahlprogramms präsentiert hat. Und ganz sicher kein Zufall ist es, dass Kurz-Kandidat Efgani Dönmez drei Tage vor den „Sommergesprächen“ den längst bekannten gemeinsamen Urlaub von Moderator Tarek Leitner mit Kern ausgegraben hat. Die von Dönmez behaupteten weiteren Urlaube zu Zeiten, als Kern schon Bundeskanzler war, dürften zwar nicht stattgefunden haben, doch der Zweck ist erreicht: Die Inhalte des „Sommergesprächs“ treten in den Hintergrund, alles konzentriert sich auf die Frage, wie Leitner mit Urlaubsfreund Kern umgeht.

Grüne und FPÖ versuchen Aufholjagd

Nicht nur die SPÖ muss in diesem Wahlkampf die Trendwende schaffen, auch Grüne und FPÖ wollen eine Aufholjagd starten. Die Grünen sind nach dem Rauswurf der Parteijugend, dem Rücktritt von Parteichefin Eva Glawischnig und der Abspaltung der Liste Pilz in den Umfragen auf bis zu vier Prozent abgestürzt und wollen in den letzten Wahlkampfwochen wieder Tritt fassen. Auch sie setzen auf die Fernsehauftritte ihrer Spitzenkandidatin, Ulrike Lunacek.

Die FPÖ, die vor einigen Monaten noch wie der sichere Wahlsieger ausgesehen hat, muss sich möglicherweise mit einem mageren Ergebnis abfinden. Sie leidet darunter, dass Kurz mit ihrem Hauptthema Migration punktet – und wird sich wohl darauf konzentrieren, die Glaubwürdigkeit des ÖVP-Chefs infrage zu stellen.

Auf einen Blick Wahlkampfauftakt. Der Wahlkampf läuft zwar schon seit Monaten, die offiziellen Auftaktveranstaltungen beginnen aber jetzt. Den Beginn machten die Grünen am Montag im Vienna Ballhaus in Wien. Am Donnerstag startet die SPÖ in der Stadthalle in Graz. Am Freitag beginnen die Neos vor der Wiener Wirtschaftsuniversität mit dem Intensivwahlkampf. Die FPÖ hält ihren Wahlkampfauftakt am 16. September in Wels ab. Als letzte Partei macht die ÖVP ihre offizielle Auftaktveranstaltung am 23. September.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 05.09.2017)