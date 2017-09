Kern: Als Zweiter nur in Opposition

Wahlkampfauftakt. Der Wahlkampf läuft zwar schon seit Monaten, die offiziellen Auftaktveranstaltungen beginnen aber jetzt. Den Beginn machten die Grünen am Montag im Vienna Ballhaus in Wien. Am Donnerstag startet die SPÖ in der Stadthalle in Graz. Am Freitag beginnen die Neos vor der Wiener Wirtschaftsuniversität mit dem Intensivwahlkampf. Die FPÖ hält ihren Wahlkampfauftakt am 16. September in Wels ab. Als letzte Partei macht die ÖVP ihre offizielle Auftaktveranstaltung am 23. September.