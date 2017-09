In die Opposition wolle der Mann seine Partei bei einem schlechten Wahlergebnis führen? Das erinnere an jemanden, der mutig auf den Fenstersims steige und mit dem Springen drohe. Und das Mitleid der Wähler werde sich gegenüber jemandem, der damit drohe, im Fall einer Wahlniederlage in die Opposition zu wechseln, in Grenzen halten. Der solcherart Beschriebene ist nicht Christian Kern, sondern Wolfgang Schüssel.