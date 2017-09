wahlkabine.at: Entscheidung im Internet

Wien. Sebastian Kurz führt die ÖVP in Umfragehöhen, Peter Pilz tritt mit eigener Liste an, die Chancen einer FPÖ-Regierungsbeteiligung sind groß wie selten zuvor während die SPÖ das Kanzleramt trotz parteiinterner Turbulenzen verteidigen will. Die Ausgangslage für die Nationalratswahl am 15. Oktober ist spannend wie selten zuvor – die Österreicher können aus einer hohen Zahl von Parteien wählen wie selten zuvor; weshalb unter www.wahlkabine.at wieder die renommierteste, politisch unabhängige Orientierungshilfe für Wähler online ging, die seit 15 Jahren existiert.

Ein Redaktionsteam, in dem „Die Presse“ vertreten war, hat dafür rund 25 Fragen ausgewählt. Am Ende steht aber keine Wahlempfehlung. Anhand der Antworten wird aufgezeigt, wie sehr sich die eigenen Positionen (in den abgefragten Bereichen) mit den Positionen der verschiedenen Parteien decken. Wobei diesmal ein besonderer Schwerpunkt auf Jugend und politische Bildung gelegt wird.

Gestaltet wird wahlkabine.at vom Institut für Neue Kulturtechnologien, in Kooperation mit der Österreichischen Gesellschaft für Politikwissenschaft, der Gesellschaft für politische Aufklärung sowie dem Institut für Politikwissenschaft an der Universität Innsbruck. (red.)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 07.09.2017)