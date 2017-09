Als Kurz das „Grüß Gott“ entdeckte

Krems. „Hallo, wie geht's? Alles in Ordnung?“ Diesen Satz gab Außenminister Sebastian Kurz (ÖVP) am Freitag gefühlte hundert Mal von sich und wird das die nächsten Tage auf seiner nun offiziell gestarteten Bundesländertour wohl noch weitere hundert Mal tun. Der ÖVP-Chef muss auf einem für ihn ungewohnten Terrain reüssieren: dem des Wahlkämpfers abseits von Washington, Brüssel und Wien. Normalerweise gibt sich Kurz betont staatstragend – einerseits wohl, weil er sich auf internationalem Parkett bewegt, andererseits hat es vielleicht mit seinem Alter und damit zu tun, dass ihm dieses manchmal Skepsis beschert.

Nachdem ihn sein Team (natürlich ganz in Türkis) vor der Wiener Parteizentrale mit minutenlangem Applaus in seinen türkisen Bus verabschiedet hatte, legte dieser einen ersten Stopp bei der Feuerwehrschule in Tulln ein. Dass ihn in Niederösterreich auf seiner Tour weniger Gegenwind als in anderen Bundesländern erwartet, ist klar – immerhin hat Kurz im erzschwarzen Land gewissermaßen Heimvorteil: Er ist hier teilweise aufgewachsen, Ex-Landeshauptmann Erwin Pröll galt als einer seiner größten Förderer, die amtierende Landeshauptfrau, Johanna Mikl-Leitner, war als Innenministerin seine Amtskollegin.

Posen vor lodernden Flammen

Die Feuerwehr war über den hohen Besuch sichtlich erfreut. Man erklärte eifrig, wie man eine Kuh aus einem Gülletrog rettet, dann wurde für Kurz sogar ein Auto angezündet – das man dann aber doch nicht gemeinsam löschte. Ebenso lehnte Kurz das Angebot ab, auf dem Fahrersitz des durchaus beeindruckenden Feuerwehrautos Platz zu nehmen – so manches Kind hätte wohl alle seine Bausteine dafür gegeben. Kurz schüttelte in der Kantine Hände, sprach ein paar aufmunternde Worte, steuerte zielgerichtet auf junge Feuerwehrmänner und -frauen zu, um sich mit ihnen fotografieren zu lassen – immerhin passen diese besonders gut zu dem Image, das er verkaufen möchte: jemand, der für die Jugend des Landes steht, der etwas will und verkrustete Strukturen aufbrechen möchte.

Bildliche Eindrücke von Kurz' Besuch in Niederösterreich:

Kurz in Krems: Zwischen Selfies und brennenden Autos

Kurz wirkte anfangs steif, es fiel auf, dass es ihm nicht leichtfällt, auf Knopfdruck betont locker zu sein – zugegeben, mit der Volksnähe ist es wohl auch nicht leicht, wenn man ständig von einer Traube an Kameras umringt ist. Die Hälfte davon kam von internationalen TV-Stationen – das mediale Interesse an Kurz' erstem Wahlkampftag war groß.

Nach den ersten Dutzend geschüttelten Händen plus Small Talk taute der Außenminister aber auf. Sein „Hallo, wie geht's?“, wandelte sich beim nächsten Termin in der Kremser Fußgängerzone zu einem zu Niederösterreich besser passenden „Grüß Gott, wie geht's?“. Und dann tat Kurz das, was er sehr gut kann: Aufmerksamkeit demonstrieren – indem er Fragen stellt, zuhört, die Menschen um ihre Meinung bittet, zustimmend nickt, lächelt.

Dem Publikum in Krems gefiel das mehrheitlich. „Grüß Gott, Grüß Gott, ich will Sie so gern anschauen, weil Sie so schön sind“, bejubelte ihn eine Frau. „Der wird was weiterbringen, auch wenn ich bei der Flüchtlingsfrage nicht seiner Meinung bin“, sagte eine andere. „Wie geht's? Alles in Ordnung?“, fragte Kurz einen Mann und drückte seine Hand – der zog sie unwirsch weg und flüchtete wortlos. Wie zuvor in Tulln steuerte Kurz auch in Krems vor allem auf junge Leute zu, suchte mit ihnen das Gespräch – auf Nachfrage gaben einige an, von der JVP zu sein.

„Schatz, wer war denn das?“

Kurz besuchte Betriebe, fragte den Fleischer, wie sein Geschäft laufe, fragte dessen Gäste, wie das Essen schmecke und ob Schweinsbraten oder Schnitzel zu empfehlen seien. Hob einer Frau ihren hinuntergefallenen Löffel auf – sie bedankte sich und raunte nachher ihrem Mann zu: „Du Schatz, wer war denn das jetzt?“ Kurz drängte sich auch mit einer ganzen Schar an Journalisten im Gepäck in eine Schnapsdestillerie. Draußen stand einigermaßen verloren und allein Finanzminister Hans Jörg Schelling (ÖVP), der ebenfalls aus Niederösterreich ist und zur Tour dazustieß. Auf Nachfrage, warum er sich nicht in das Geschäft hineinwage, sagte er: „Sonst glauben die armen Geschäftsbesitzer noch, dass ich sie kontrollieren will.“ Es war nicht das einzige Mal an diesem Tag, dass auffiel, dass es zwischen Kurz und Schelling wie auch schon in den letzten Monaten offenbar nicht harmonisch läuft. Schelling wird immer wieder als Austauschkandidat gehandelt. Dennoch hielten die beiden dann zusammen eine kurze Pressekonferenz zu den Steuerplänen der ÖVP. Schelling betonte dort, dass er die Steuerpläne seines Parteichefs mit einer Entlastung von zwölf bis 14 Milliarden Euro bis 2022 für realistisch halte, und betonte, gegen internationale Steuerflucht vorgehen zu wollen.

Eine Journalistin fragte Kurz, ob er plane, Schelling wieder als Finanzminister einzusetzen. Die Antwort von Kurz: „Das hängt von seinem Wahlergebnis ab.“ Und nach einer kurzen Pause: „So wie von dem der Partei generell und auch meinem.“

("Die Presse", Print-Ausgabe, 09.09.2017)