Wahlkampfauftakt: Neos wollen in die Regierung

Auf der Bühne am Campus der Wirtschaftsuniversität Wien war Matthias Strolz hyperaktiv wie immer unterwegs. Und gab in einer ca. 30minütigen Rede vor etwa 700 Neos-Anhängern den offiziellen Startschuss für den pinken Wahlkampf. Vor der Bühne war die Stimmung äußerst entspannt: Überall Lächeln, gute Laune, es wird angestoßen. Kein Wunder, dürfte der Wiedereinzug ins Parlament laut Umfragen doch kein Problem sein – was auch Strolz bewusst ist.

Denn der setzt die pinken Ziele deshalb sehr hoch an: Wenn es die Chance auf eine pinke Regierungsbeteiligung gebe, „werden wir engagiert verhandeln“. Seine Antwort auf die Frage eines Journalisten, ob er Vizekanzler werden wolle, sei gewesen: „Ich bin bereit“, erzählte Strolz heftig gestikulierend auf der Bühne, um gleich nachzusetzen: Vor allem wolle er aber Bildungsminister werden, um den Stillstand im Bildungssystem zu beenden. Dieses Ziel sei nicht allzu weit entfernt, erklärte der Neos-Chef, der seinen Anhänger zurief: „Hier versammelt sich eine gewaltfreie Armee, die zum 15. Oktober marschiert.“

Von der nächsten Regierung forderte Strolz „25 Leuchtturmprojekte“ auf Basis eines Arbeitsübereinkommens aller Parteien: „Die Norweger machen das, warum sollte das in Österreich nicht gehen.“ Und während er in Richtung ÖVP, SPÖ und FPÖ austeilte, beschwor er immer wieder den Geist von Europa („Wir brauchen mehr Europa, nicht weniger“), immer wieder kritisierte er emotional den „rot-schwarzen Stillstand“, nachdem Irmgard Griss davor – unter heftigem Applaus – gefordert hatte: „Politiker müssen auch rechtlich für ihr Verhalten einstehen.“

Für sie müsste dasselbe gelten wie für Firmenchefs, erklärte Griss: Wenn Politiker Entscheidungen treffen, ohne sich vorbereitet zu haben, sollten sie auch dafür haften. Und lächelnd ließ sie (wie später auch Strolz) eine Anspielung auf die Posse um die Mauer am Ballhausplatz folgen. Diese wird nun doch nicht gebaut, der Staat wird sie den Baufirmen (wegen bestehender Verträge) allerdings im vollen Umfang bezahlen müssen.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 09.09.2017)