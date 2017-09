"Wollte nie Berufspolitiker werden": Kurz präsentiert sich in Video als Familienmensch

"Der Sebastian" beim Radeln mit dem Vater, beim Tennisspielen mit dem besten Freund, beim Knödel-Essen mit der Familie: In einem am Montag veröffentlichten Wahlkampfvideo präsentiert sich ÖVP-Chef Sebastian Kurz als Privat- und vor allem Familienmensch. "Ich erinnere mich sehr gerne an meine Kindheit zurück", erklärt er gleich zu Beginn des über vier Minuten langen Clips, bevor ihn etwa seine Cousine als "herzensguten Menschen" oder eine Mitarbeiterin als stets lösungsorientierten Chef loben.

Er habe "definitiv nie Berufspolitiker werden" wollen, erklärt Kurz, jedoch habe er früh angefangen sich politisch zu engagieren. Nun handle es sich für ihn nicht um einen Beruf, sondern um eine "Berufung", ergänzt seine Cousine.

Nach seiner Bundesländer-Tour und vor dem Wahlkampfauftakt am 23. September in der Wiener Stadthalle macht Kurz übrigens diese Woche Wahlkampfpause und widmet sich bei der UNO-Generalversammlung in New York seinen Aufgaben als Außenminister.