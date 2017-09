Ein Wahlkampf wie damals: Das rote Weihnachtswunder

Am Anfang war der Satz: „Ich will mit eurer Hilfe Bundeskanzler werden.“ Gesprochen von Wolfgang Schüssel am 22. April 1995 auf dem Parteitag der ÖVP in Wien, auf dem er zum neuen Chef der Österreichischen Volkspartei gewählt wurde. Dieser Kanzleranspruch wurde nicht nur von der Konkurrenz belächelt. Denn die ÖVP, die wieder einmal einen Obmannwechsel vollzogen hatte, lag in allen Umfragen weit hinter der SPÖ Franz Vranitzkys und wurde auf der anderen Seite bedrängt von Jörg Haiders aufstrebender FPÖ. Wolfgang Schüssel, der lustige, nicht immer ganz ernst genommene bisherige Wirtschaftsminister mit dem Mascherl wollte Kanzler werden? Eigentlich unvorstellbar.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 22.09.2017)