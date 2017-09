Niki Lauda unterstützt Sebastian Kurz

Niki Lauda unterstützt im Wahlkampf ÖVP-Chef Sebastian Kurz, berichtet das Wochenmagazin "News" auf seiner Website. Lauda, der ehemalige dreifache Formel-1-Weltmeister und Unternehmer, begründet die Unterstützung in einem Video, das am Donnerstagnachmittag veröffentlicht wurde: Kurz, der die ÖVP "modernisiert habe", sei "transparent und kompetent, deswegen unterstütze ich ihn", so der 68-Jährige.

Das Video wurde auf dem offiziellen Facebook-Account von Sebastian Kurz mit dem Kommentar "Vielen Dank Niki Lauda - für die ehrlichen Worte & die Unterstützung für eine echte Veränderung in unserem Land!" veröffentlicht.

Sebastian Kurz: Mit 31 ins Kanzleramt?

