Schelling und die ÖVP: Eine Entfremdung

Es war eine für ihn typische Reaktion. Ob das sein Abschiedsfest sei, lautete die Frage Mitte vergangener Woche beim erstmals stattfindenden „Herbstfest“ des Finanzministers. Hans Jörg Schelling lachte laut auf: „Nein, sicher nicht.“ Und angesprochen auf die nüchterne Aussage seines Parteichefs, Sebastian Kurz, wonach es vom Wahlergebnis abhänge, ob er, Schelling, weiter Minister sei, meinte er nur: „Bei uns in Niederösterreich sagt man: ,Nicht g'schimpft ist genug gelobt.‘ Also, das passt schon.“



Trotzdem, irgendwie herrschte fast eine sentimentale Stimmung beim Fest im Innenhof des Ministeriums in Wien. Und wenn die Anzahl der Besucher ein Indiz für die Zukunft Schellings ist, dann sieht es eher düster aus: Das Herbstfest war deutlich schlechter besucht als das traditionelle Sommerfest noch wenige Monate zuvor.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 22.09.2017)