ÖVP-Europalinie im Realitätscheck

Wien. „Wir müssen uns an die Spitze der Veränderung der EU stellen“, lautet das ehrgeizige Ziel von ÖVP-Spitzenkandidat Sebastian Kurz. Am Mittwoch will er sein Europaprogramm vorstellen. Nach einer Vorpräsentation am Freitag ist bereits klar, was die Eckpunkte sein werden. Er will eine sicherere, schlankere und subsidiärere EU. Einige der Reformziele werden schwer zu verwirklichen sein. Ein Überblick:

("Die Presse", Print-Ausgabe, 23.09.2017)