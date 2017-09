Pilz: „Der politische Islam ist nicht das Hauptthema“

Wien. Am Sonntag ist er zwar dabei: Puls4 hat den Abgeordneten Peter Pilz bei der sogenannten Elefantenrunde eingeladen. Der ehemalige Grüne kann also mit den anderen Spitzenkandidaten der Parlamentsparteien diskutieren. Im ORF musste Pilz allerdings sozusagen an den Fernsehkindertisch: Er hat mit den anderen Spitzenkandidaten der Listen und Parteien diskutiert, die nicht im Nationalrat vertreten sind.

In Umfragen lag der ehemalige grüne Abgeordnete schon vor seiner Mutterpartei – doch die geringe TV-Präsenz könnte gefährlich für ihn und seine Werte werden. Also braucht Pilz Aufmerksamkeit – und diese versucht er unter anderem über eine kleine Österreich-Tour zu bekommen. Derzeit ist er noch in seiner Heimat, der Steiermark, unterwegs, nächste Woche geht es dann nach Oberösterreich. Seine Mission ist derzeit, wie er selbst sagt, die „Protestwähler der FPÖ mitzunehmen“. Und zwar, indem der Parteichef Heinz-Christian Strache gezielt angreife: „Er traut sich nicht, mit mir zu diskutieren.“ Die Leute würden nach einer Alternative suchen.

„Bin grünen Ballast los“

Mit dieser Zielgruppe in Kontakt zu treten sei nun um einiges einfacher als bei früheren Wahlkämpfen. Oder, wie Pilz es formuliert: „Seitdem ich den grünen Ballast los bin, kann ich mich frei bewegen.“ Früher hätten die Leute auf der Straße umgedreht, sobald sie einen grünen Politiker gesehen haben.

Die Themen, die die Menschen ansprechen, würden ihn dann aber doch immer wieder überraschen. Denn: Beim „politischen Islam ist zwar grundsätzlich wichtig, dass sich die Menschen ernst genommen fühlen“, sagt er. „Wer glaubt, dass das das Hauptthema ist, täuscht sich aber.“ Zentral seien aber Gerechtigkeit, Mieten („ein völlig unterschätztes Thema“), der Arbeitsmarkt und Kinderarmut bzw. Kinderbetreuung bei Alleinerzieherinnen. (ib)

