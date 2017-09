Nationalratswahl: So (un)sicher sind die Wählerstimmen

Wie sicher sind Wahlen? Kann man das Ergebnis manipulieren? Wie können die Systeme gehackt werden? Diese Fragen beschäftigten im Vorfeld der Präsidentschaftswahl in den USA ebenso wie bei der aktuell stattgefundenen Bundestagswahl in Deutschland. Im März 2016 warnte das FBI davor, dass die Wahlsysteme in zwei US-Bundesstaaten gehackt worden seien. In Deutschland demonstrierte zuletzt ein Student, dass das in seinem Land am weitesten verbreitete Programm zur Wahl-Auswertung unsicher sei. Er fand den Zugang zur Software sogar im Internet. Stellt man die Sicherheitsfrage für Österreich, sagen Softwarehersteller naturgemäß, dass Manipulationen quasi unmöglich seien – die Systeme seien mehrfach gegen Angriffe gut geschützt. Dazu kommt, dass in Österreich die Wähler ihre Stimme – anders als in den USA – auf Papier abgegeben. Allerdings gibt es doch einen Zeitpunkt, an dem die analoge Wählerstimme zu einer digitalen verarbeitet wird.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 26.09.2017)