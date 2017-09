Die vielen Optionen des Hans Peter Doskozil

Am Dienstag war Hans Peter Doskozil in seiner Funktion als Verteidigungsminister unter anderem damit beschäftigt, das Heer neu zu uniformieren. Sonst ist der 47-Jährige derzeit aber hauptsächlich im Burgenland unterwegs. Als Spitzenkandidat der pannonischen Sozialdemokraten darf er sich, anders als Bundeskanzler Christian Kern, neben dem für die SPÖ heiklen Begriff Sicherheit plakatieren lassen.

Offiziell läuft Doskozil für die Nationalratswahl am 15. Oktober, gleichzeitig aber auch für die burgenländischen Bürgermeister- und Gemeinderatswahlen, die bereits an diesem Sonntag stattfinden. Durch die zeitliche Nähe sind beide Wahlkämpfe miteinander vermengt, wovon sich die SPÖ einiges verspricht. Sie hat in 87 von 171 Gemeinden den Bürgermeister zu verteidigen. Inoffiziellerweise könnte man diese Doskozil-Tour auch schon als Vorstellungsrunde im Land sehen. Dass der ehemalige Landespolizeichef, der in der Flüchtlingskrise berühmt und schließlich Minister geworden ist, der nächste Landeshauptmann des Burgenlandes sein wird, haben mittlerweile auch seine Konkurrenten akzeptiert. Amtsinhaber Hans Niessl hat die Erbfolge längst zugunsten seines ehemaligen Bürochefs geregelt.