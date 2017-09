Zahl der Wahllokale in Wien schrumpft um mehr als 200

Die Zahl der Wahllokale in der Bundeshauptstadt sinkt. Wie der ORF Wien am Mittwoch berichtet, soll es in Wien bei der Nationalratswahl am 15. Oktober um mehr als 200 Wahllokale weniger geben, als es bei dem Urnengang 2013 der Fall war. Das liegt demnach daran, dass viele kleinere Wahlsprengel zusammengelegt wurden.

In Zahlen ausgedrückt: Standen in Wien 2013 noch 1700 Wahllokale offen, werden es im Oktober 1493 sein.

Gestiegen ist hingegen die Zahl der barrierefrei zugänglichen Wahllokale: Waren es bei der letzten Nationalratswahl rund 600, sind mittlerweile rund 740 stufenlos oder über eine nicht steile Rampe erreichbar. Zudem sind die Lokale mit einer breiteren "Rollstuhl-Wahlzelle" ausgestattet.

Blinden oder seh-beeinträchtigten Personen stehen Stimmzettel-Schablonen zur Verfügung, die auch für die Briefwahl angefordert werden können. Menschen, die ihre Wohnung nicht verlassen können, werden wieder von einer mobilen Wahlkommission besucht.

(Red.)