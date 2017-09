Recycling: "Zweite Plakatwelle" der Liste Pilz kostet nur 45 Euro

Der ehemalige Grüne Peter Pilz, der mit einer eigenen Liste zur Nationalratswahl antritt, beherrscht die Kunst des Recycling bzw. Upcycling. Für die so genannte "2. Plakatwelle" stellte Pilz am Donnerstag vor dem Parlament das alte Plakat noch einmal vor - nur mit einem zusätzlichen Schild mit der Inschrift "100 % Kontrolle" versehen. Mit diesem einen Plakat wolle man nun auf Tour gehen, so Pilz. Die sogenannte "zweite Plakatwelle" koste somit nur 45 Euro.

(APA)