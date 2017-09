Strolz "kann Wirtschaftsminister" und vergleicht Kurz mit Grasser

Neos-Spitzenkandidat Matthias Strolz wälzt Pläne für die Zeit nach der Nationalratswahl: "Wir sollten einen Österreich-Konvent 2.0 organisieren und auf die Beine stellen", sagte er am Freitag. Den Vorsitz solle die Listenzweite der Pinken, Irmgard Griss, führen. Der Konvent sollte etwa die Abschaffung des Bundesrats, und die Zusammenlegung der Sozialversicherungen auf den Weg bringen.

Der Österreich-Konvent vor zwölf Jahren habe zwar an sich gute Arbeit geleistet, dessen Ergebnisse seien aber nie umgesetzt worden, kritisiert Strolz. Es gelte diesmal auch nicht, die Verfassung neu zu schreiben, sondern lediglich um einzelne Punkte: Anstelle des Bundesrats solle etwa die Landeshauptleutekonferenz formal verankert werden. Auch die Reduzierung der Parteinfinanzierung und die von den Neos geforderte Politikerhaftung sollten laut Strolz zur Sprache kommen.

"Stöger-Syndrom ist Beleidigung des Hausverstandes"

Weiters diskutieren will Strolz bei einem Konvent die Einführung von verpflichtenden Hearings für Minister-Kandidaten. "Dieses Stöger-Syndrom, das jeder für alles infrage kommt, ist eine Beleidigung des Hausverstandes der Menschen", spricht er das SPÖ-Regierungsmitglied, Sozialminister Alois Stöger (der zuvor bereits das Verkehrs- und davor das Gesundheitsressort geführt hatte) an. Auch selbst sieht sich der Neos-Gründer aufgrund seiner Erfahrung nur für wenige Posten geeignet: "Ich kann Wirtschaftsminister", meint der Unternehmer und: "Ich kann Bildungsminister."

In der Frage der Qualifikation zieht Strolz auch Parallelen zur schwarz-blauen Vergangenheit - konkret zum einstigen Finanzminister Karl-Heinz Grasser. Dessen Werdegang habe gezeigt, dass die Verführungen in der Politik sehr groß sind. "Alleine ein Kommunikations- und Inszenierungstalent zu sein genügt nicht", so Strolz. Und er fügt hinzu: "Ich hoffe, das passiert (ÖVP-Chef Sebastian, Anm.) Kurz nicht." Ein paar Parallelen in den Anfangsjahren gebe es aber.

"Vizekanzlerfrage relevanter als Kanzlerfrage"

Im Hinblick auf die Regierungsbildung, betonte Strolz: "Ich halte da die Vizekanzler-Frage für relevanter als die Kanzlerfrage." ÖVP-Chef Sebastian Kurz sei als Bundeskanzler bereits "gesetzt", als Vize hatte sich der Neos-Obmann bereits selbst ins Spiel gebracht. Er stellt sich die Frage: "Wenn Deutschland über eine Jamaika-Koalition diskutiert, warum soll das in zwei Wochen nicht auch in Österreich auch der Fall sein?" Und: "Pink ist Jamaika in dem Fall." Eine Koalition mit der FPÖ schließt er vollkommen aus, bei den Grünen müsse man "schauen, wie es sich inhaltlich ausgeht".

Noch nicht ganz in seiner Aufgabe aufgegangen ist für Strolz Bundespräsident Alexander Van der Bellen: "Allzu viel hat man noch nicht gesehen von ihm, muss man ehrlicherweise sagen." Neben Momenten, "wo ich mir gewünscht hätte, dass er klarer erkennbar ist in seiner Amtsführung", habe es aber auch jene gegeben, die den Neos-Chef sogar mit Stolz erfüllt haben. Etwa bei der Eröffnungsrede der Bregenzer Festspiele. "Mehr Akzentuierung" wünscht sich Strolz dennoch.

(APA/Red.)