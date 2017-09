Causa Silberstein: Druck auf SPÖ-Bundesgeschäftsführer wächst

Nach den Enthüllungen der "Presse" über die Aktivitäten von Tal Silberstein für die SPÖ wächst die Kritik an der roten Wahlkampfführung - und der Druck auf Georg Niedermühlbichler. Am deutlichsten wurde am Samstag Tirols Landeshauptmann Günther Platter (ÖVP): "Eine Entlassung der SPÖ-Bundesgeschäftsführung scheint für mich unumgänglich". Die "Schwelle des Erträglichen" sei "endgültig überschritten". Dass die SPÖ-Parteizentrale rund um Niedermühlbichler von den Machenschaften nichts gewusst haben soll, hält Platter für absolut unglaubwürdig: "Es gibt nur zwei Möglichkeiten, entweder Kern und Niedermühlbichler haben die Partei nicht im Griff oder sie erzählen bewusst die Unwahrheit".

Niedermühlbichler gab unterdessen bekannt, heute Nachmittag um 17:30 Uhr eine Erklärung zur Causa Silberstein abgeben zu wollen. Die Facebookseiten wurden wenige Minuten nach Erscheinen des "Presse"-Artikels offline genommen.

Worum geht es in der Causa genau? Wie die "Presse" herausgefunden hat, belegen Dokumente, dass Silbersteins Rolle im roten Wahlkampf weit größer war, als bisher von der SPÖ zugegeben. So hat er demnach in Wien ein Büro aufgebaut, das Schmutzkampagnen plante und durchführte. Die Mitarbeiter sind noch immer aktiv und betreiben die Facebook-Seiten "Wir für Sebastian Kurz" und "Die Wahrheit über Sebastian Kurz". Die SPÖ bestätigt die Involvierung eines Parteimitarbeiters. Ein roter Wahlkampf voller Pannen

Platters Parteikollege, Oberösterreichs Landeshauptmann Thomas Stelzer, sprach am Samstag von einem "neuen Tiefpunkt", den die SPÖ erreicht habe. "Das ist nicht bloß Dirty oder Negative Campaigning, sondern schlichtweg Wählertäuschung", so Stelzer, der auch Vize-Obmann der Bundes-ÖVP ist. "Die SPÖ versucht offenbar um jeden Preis Stimmung gegen Sebastian Kurz zu betreiben."

Grüne orten "historische Grenzüberschreitung"

FPÖ-Vizeparteichef Norbert Hofer zeigte sich in einer Aussendung "enttäuscht, auf welche Art und Weise im Verantwortungsbereich von Bundeskanzler Kern Wahlkampf betrieben wird". Auf der einen Seite werde eine Facebook-Seite eingerichtet, die antisemitische Postings absetze, auf der anderen Seite werde "auf EU-Ebene vor der FPÖ als Regierungspartei gewarnt". Hofers Fazit: "So handelt ein Kanzler nicht. Kern hat damit alle Grenzen des parteipolitischen Anstands überschritten und schadet Österreich."

Der grüne Bundesgeschäftsführer Robert Luschnik ortete eine "historische Grenzüberschreitung". "Von ÖVP und FPÖ war man Grenzüberschreitungen ja schon gewohnt. Aber ich bin fassungslos, dass im SPÖ-Umfeld offenbar antisemitische und rassistische Hetze als Wahlkampfmittel eingesetzt wurde", verlangt Luschnik Aufklärung von SPÖ-Chef Christian Kern. Für die Neos zeigt die Causa, "wie dringend es neue Regeln für mehr Transparenz bei den heimischen Parteien braucht". Immerhin, so Generalsekretär Nick Donig, handele es sich "vor allem bei den alt eingesessenen Parteien hauptsächlich um Gelder aus der von Steuerzahlern finanzierten Parteienförderung, die für solche unsauberen Methoden ausgegeben werden."

Caritas-Präsident Michael Landau nannte die neuen Erkenntnisse "ungeheuerlich". Und er fügte hinzu: "Hier haben sich etliche - auch aus dem Bereich Kirche und Caritas - täuschen lassen."

(APA/Red.)