SPÖ-Bundesgeschäftsführer Niedermühlbichler tritt zurück

Georg Niedermühlbichler, Bundesgeschäftsführer und Wahlkampfleiter der SPÖ, zieht die Konsequenzen aus der Dirty Campaigning-Affäre um den ehemaligen SPÖ-Berater Tal Silberstein: Am Samstag gab er in einer eilig einberufenen Pressekonferenz in der Löwelstraße seinen Rücktritt bekannt. „Für mich ist wichtig, dass ich nicht an einem Sessel klebe“, begründete Niedermühlbichler seine Entscheidung. Zugleich betonte der 51-Jährige, nichts von den falschen Facebook-Gruppen Tal Silbersteins gewusst zu haben. Dennoch sei einer seiner Mitarbeiter involviert gewesen und dafür übernehme er die Verantwortung.

Niedermühlbichler räumte ein, dass er „nicht sofort ja gesagt“ habe, als ihn Bundeskanzler und SPÖ-Chef Christian Kern im Mai 2016 gefragt habe, ob er Bundesgeschäftsführer werden wolle. Seine damalige Aufgabe als Landesgeschäftsführer der SPÖ Wien habe ihn „ausgefüllt“, hatte er doch gerade erfolgreich einen Wahlkampf geschlagen. Letztlich habe er doch zugesagt, „und ich habe die Entscheidung nie bereut“. Freilich habe es „Ups and Downs“ gegeben, der größte Fehler sei sicher gewesen, Silberstein als Berater zu engagieren – obgleich die Zusammenarbeit mit diesem nach dessen Verhaftung in Israel sofort beendet wurde - „aber zu spät“.

Ein roter Wahlkampf voller Pannen

Danach habe es „Aktivitäten gegeben, die ich mir so in diesem Ausmaß gar nicht vorstellen konnte“, spielte der gebürtige Tiroler auf die rassistische Facebook-Seite „Wir für Sebastian Kurz" und „Die Wahrheit über Sebastian Kurz" an. Wie Dokumente, die der „Presse“ vorliegen, belegen, hatte Silberstein in Wien ein Büro aufgebaut, das Schmutzkampagnen plante und durchführte – dazu zählte eben das Betreiben der genannten Seiten.

„Die in den Medien bekannt gewordenen Seiten sind abscheulich“, betonte Niedermühlbichler in seiner Rede. Sie hätten mit sozialdemokratischen Werten nichts zu tun. „Ich frage mich, welche Geisteskinder diesen Irrsinn produzieren konnten.“ Er könne jedenfalls zu 100 Prozent sagen, dass keinerlei Gelder der SPÖ in diese Seiten geflossen seien - „aber ein Mitarbeiter meines Teams wusste davon“. Klar sei aber, „es gibt eine Gesamtverantwortung“, so Niedermühlbichler: „Man putzt sich nicht an Mitarbeitern ab.“ Daher habe er sich entschlossen, seine Tätigkeiten als Bundesgeschäftsführer und Wahlkampfleiter niederzulegen.

Neos trennen sich von Puller

Der Druck auf Niedermühlbichler war schon in den vergangenen Wochen stetig angewachsen. Immerhin liegt die ÖVP nach wie vor in den Umfragen vorne. Als nun am Samstag die Enthüllungen der „Presse am Sonntag“ bekannt wurden, erreichte die Kritik an seiner Person eine neue Stufe. Nicht nur Tirols Landeshauptmann Günther Platter (ÖVP) forderte den Rücktritt des Bundesgeschäftsführers, auch innerparteilich wurden Konsequenzen eingefordert.

Auch die Opposition hatte harsch auf die manipulierten Facebook-Seiten reagiert. „Hier wurde ganz klar eine rote Linie überschritten, auch weil offenbar bewusst mit antisemitischen Codes und rassistischen Untertönen gearbeitet wurde“, sagte Oberösterreichs Landeshauptmann Thomas Stelzer, der auch stellvertretender ÖVP-Chef ist.

„Ich bin enttäuscht, auf welche Art und Weise im Verantwortungsbereich von Bundeskanzler Kern Wahlkampf betrieben wird“, sagte FPÖ-Vizeparteichef Norbert Hofer. Die Grünen sprachen von „strategischem Irrsinn“. Und die Neos gaben bekannt, dass sie die Zusammenarbeit mit PR-Berater Peter Puller, den Silberstein für die Kampagne engagiert hatte, beendet haben.

Caritas-Präsident Michael Landau nannte die neuen Erkenntnisse "ungeheuerlich". Und er fügte hinzu: "Hier haben sich etliche - auch aus dem Bereich Kirche und Caritas - täuschen lassen."

