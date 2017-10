Kanzler Kern gibt um 13.30 Uhr eine Erklärung ab

Bundeskanzler Christian Kern wird am heutigen Sonntag um 13.30 Uhr im Bundeskanzleramt zur Causa Silberstein Stellung nehmen. Zuvor hatte schon Vorarlbergs Landeshauptmann Markus Wallner (ÖVP) von SPÖ-Chef Kern "volle Aufklärung in der Affäre Silberstein" verlangt. Kern müsse die persönliche Verantwortung übernehmen und auch erklären, welche Rolle die SPÖ in der Schmutzkübelkampagne gespielt und wer die Kosten von 500.000 Euro übernommen habe.

Wallner äußerte gegenüber der APA heftige Kritik am Wahlkampfstil der SPÖ. Mit der Schmutzkübelkampagne mit gefakten Pro- und Anti-Sebastian Kurz-Facebookseiten habe der Wahlkampf der Sozialdemokraten einen neuen traurigen Tiefpunkt erreicht. "Es ist kaum zu glauben, dass die SPÖ bewusst mit antisemitischen und rassistischen Inhalten als Wahlkampfmittel arbeitet. Das ist nicht nur unterste Schublade, sondern auch letztklassig und entschieden zurückzuweisen", so der aktuelle Vorsitzende der Landeshauptleutekonferenz.

++mehr in Kürze++

Ein roter Wahlkampf voller Pannen

(APA)