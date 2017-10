SPÖ: "Sind mitten in einem Tsunami aufgewacht"

SPÖ-Interims-Geschäftsführer Christoph Matznetter verspricht in der Affäre um Dirty Campaigning volle Aufklärung und Transparenz. "Wir sind mitten in einem Tsunami aufgewacht", sagte er am Montag im Ö1-Morgenjournal. Er erhofft sich noch vor der Wahl Ergebnisse der Prüfung der Vorgänge rund um den ehemaligen SPÖ-Berater Tal Silberstein. Auch Externe sollen beigezogen werden und das Rechnungswesen der Partei "lückenlos kontrollieren".

Matznetter entschuldigte sich "bei den Menschen, denen Demokratie ein Anliegen ist" und insbesondere bei den eigenen Wahlhelfern. Gleichzeitig deutete er aber - wie zuvor bereits Parteichef Christian Kern - an, dass die Verantwortung für die schmutzigen Facebook-Kampagnen womöglich bei der politischen Konkurrenz liege. "Ich glaube nicht immer an Zufälle", betonte Matznetter. Man müsse sich in der Kriminalisitik immer fragen: "Wem nutzt es?" Das seien hier jedenfalls nicht Kern oder die SPÖ, sondern "der politische Mitbewerb". Es stelle sich die Frage: "Ist hier von langer Hand etwas vorbereitet worden?"

Besonders "sonderbar" sei, dass die Facebook-Seiten offenbar auch noch weiter betrieben worden seien, nachdem die SPÖ die Zusammenarbeit mit Silberstein wegen dessen Festnahme beendet habe. Matznetter spielte außerdem darauf an, dass ÖVP-Chef Sebastian Kurz in der ATV-Elefantenrunde am Sonntag gesagt hatte, dass Silberstein in Wien ein Büro mit zwölf Mitarbeitern aufgebaut habe. "Das stand nirgends", wiederholte Matznetter den Vorwurf Kerns bei der Debatte, dass Kurz hier über "Insiderwissen" verfüge.

Matznetter hat nach dem Rücktritt von Georg Niedermühlbichler gemeinsam mit Andrea Brunner vorübergehend die SPÖ-Bundesgeschäftsführung übernommen.

