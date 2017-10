Steger: "Extrem frauenfeindliches Weltbild wurde reingelassen"

Die freiheitliche Sport- und Jugendsprecherin Petra Steger - von Parteichef Heinz-Christian Strache zuletzt neben anderen als Regierungshoffnung genannt - nennt als ihr wichtigstes frauenpolitisches Anliegen das Thema Sicherheit: "Frauensicherheit war auch davor ein Thema, aber durch die Flüchtlingskrise 2015 hat sich das extrem verschärft." Mit Verweis auf dementsprechende Aussagen des Wiener Polizeipräsidenten Gerhard Pürstl vom Jänner 2016 meinte sie, es könne nicht sein, "dass Frauen mittlerweile Angst haben müssen, alleine auf die Straße zu gehen".

Der "radikale politische Islam" sei ein großes Problem, SPÖ und ÖVP seien hier in die Verantwortung zu ziehen, weil sie 2015 eine "unkontrollierte Massenzuwanderung" zugelassen hätten, sagte Steger am Dienstag. "Und damit auch ein Weltbild reingelassen haben, das extrem frauenfeindlich ist", so Steger. Als Lösung verweist sie auf die bekannten FPÖ-Forderungen nach einem Stopp der Zuwanderung sowie einer Rückführung von Asylberechtigten, sobald kein Asylgrund mehr besteht. Im Bereich der Integration plädiert Steger unter anderem für Deutschunterricht vor Schuleintritt.

"Parteipolitik im Sport ausgeprägt wie kaum sonst wo"

Auf die Frage, ob sie sich selbst als mögliche Kandidatin für ein Regierungsamt sieht, antwortete Steger: "Es ist eine große Ehre, von unserem Parteiobmann genannt zu werden, natürlich freut man sich drüber. Aber wir haben wirklich viele, viele hervorragende Persönlichkeiten, Fachexperten, die alle infrage kommen." Abgesehen davon glaubt sie ohnehin - wie auch Strache -, dass ÖVP und SPÖ sich nach der Wahl wieder zusammenraufen werden und eine Fortsetzung der rot-schwarzen bzw. schwarz-roten Koalition anstreben. Nur eine starke Stimme für die FPÖ könne dies verhindern, hielt Steger gemäß der aktuellen blauen Argumentationslinie fest.

Inhaltlich hat die Wienerin, die nach wie vor als Basketballerin in der 1. heimischen Bundesliga aktiv ist, schon recht konkrete Vorstellungen im Sportbereich: "Es ist das System der Parteipolitik im Sport ausgeprägt wie kaum sonst wo", meinte sie. Problematisch sei die Intransparenz bei Förderungen und die fehlende Übersicht über den Bedarf an Sportstätten. Versäumnisse sieht sie auch beim Frauensport, dieser sei bisher "extrem stiefmütterlich behandelt worden". Bei welchem Ministerium das Thema Sport angesiedelt sein soll, ist für Steger nicht entscheidend: "Ich glaube, das ist weniger eine Frage, wo er angesiedelt ist, sondern ob man dort jemanden sitzen hat, dem der Sport wirklich wichtig ist. Man hat gesehen, (Verteidigungsminister Hans-Peter, Anm.) Doskozil hat eine eindeutige Präferenz beim Verteidigungsministerium gehabt, der Sport war eine Nebenangelegenheit."

Abseits vom Sport plädiert die Jugendpolitikerin für die Wiedereinführung des Blum-Bonus, um mehr Lehrstellen zu schaffen. Die staatlich eingerichteten überbetrieblichen Lehrwerkstätten würden schlechtere Ergebnisse liefern als Ausbildung direkt bei Unternehmen, meinte sie.

