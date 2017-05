Wieso kostet das Bild so viel?

Das kann ich doch auch! Warum krieg ich nicht 41 Millionen Euro dafür?“, fragst du dich, wenn du liest oder im Fernsehen in den Nachrichten siehst, dass dieses komische Bild vom Maler Pablo Picasso um sehr, sehr viel Geld verkauft worden ist. Eine fast unvorstellbare Zahl: 41 Millionen Euro. Da könnte man alle Schulkinder in Österreich auf ein großes Eis einladen.

Schließen Pablo Picasso ist einer der berühmtesten Maler der Welt und starb 1973. – (c) AFP Gekauft hat es ein geheimnisvoller Mensch, der nicht will, dass wir seinen Namen kennen, vor ein paar Tagen bei einer Auktion, also bei einer Veranstaltung, bei der Kunst öffentlich versteigert wird. Wenn du also möchtest, dass ein Bild von dir auch so viel Geld kostet, kannst du es in ein „Auktionshaus“ bringen. Dort lädt man dann viele Menschen ein, zeigt ihnen dein Bild und fragt: „Wie viel wollen Sie dafür zahlen?“ Einer ruft dann: „Zehn Euro!“ Der andere: „Nein, ich zahle mehr, 20 Euro!“ Der nächste: „40 Euro!“ Und so geht das weiter, bis keiner noch mehr zahlen will.

Etwas malen, was nur du kannst! Aber nicht einmal, wenn du sehr liebe und sehr reiche Eltern hast, würde ein Auktionshaus dein Bild einfach so aufnehmen. Man hat Angst, dass niemand es kaufen will, weil noch niemand weiß, dass du der neue Picasso bist. Mach es also, wie Picasso es gemacht hat (jetzt ist er schon lang tot): Jeden Tag zeichnen und malen. Nicht nur etwas genau abmalen, weil man das ja auch fotografieren könnte. Sondern etwas erfinden, was auf der ganzen Welt nur du malen kannst. Was nicht einmal der berühmte Picasso hätte malen können. Und was den Menschen so zu Herzen geht, dass sie es unbedingt zu Hause aufhängen wollen. Hast du das geschafft, kannst du ins Auktionshaus gehen. Aber vorher noch ein Eis essen!

Wusstest du schon, dass . . . . . . Pablo Picasso auch ganz genau zeichnen und malen konnte? Aber er wollte nicht das malen, was man auch einfach fotografieren kann. Sondern er wollte als Erwachsener wieder lernen, so lustig wie ein Kind zu malen. Das fand er, sei echte Kunst.

