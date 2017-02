"Luther hatte Angst vor den Juden"

"Feindliche Übernahmen" nennen Sie in Ihrem neuen Buch die christlichen Übersetzungen des Alten Testaments - und keiner habe das so radikal gemacht wie Luther. Eine Bibel als aggressive Einverleibung?

Es gibt in der Tat große Parallelen mit dem wirtschaftlichen Vorgang. Jemand wird gegen seinen Willen geschluckt. Die Juden waren alles andere als begeistert, dass ihr Buch von christlichen Übersetzern vereinnahmt und umgedeutet wurde. Das war schon bei der griechischen Übersetzung der Septuaginta so, die jüdische Schriftgelehrte vorgenommen hatten, ehe die Christen diese Fassung übernahmen. Es wiederholte sich bei der lateinischen Übersetzung von Hieronymus. Und auch die Diskussionen rund um Luthers Übersetzung zeigen, wie schlimm es für die Juden gewesen sein muss, zuschauen zu müssen, wie ihre heiligen Schriften von Luther als Altes Testament für seine Theologie zurechtgebogen wurden.

