Der (Ver)Zauberer wird 70

André Heller begeht heute, Mittwoch, mit ausgesuchten Freunden und seiner Familie in seinem Garten nahe Marrakesch seinen Geburtstag. Der erste Kreativdirektor des Landes hat sich dort in Marokko seinen neuen magischen Heimat- und Zufluchtsort geschaffen. Kein anderer Künstler Österreichs wechselt bis heute so spielend zwischen allen Genres, von Theater zu Politik, von Zirkus zu Literatur und wieder zurück zu Musik und Garten. Heller inszeniert weniger sich, wie seine Kritiker monieren, sondern die große und die kleine Welt um sich.

Die Liebe war und ist zentraler Topos seines Lebens, er suchte sie, er entsagte ihr, er lebte sie, er fand sie. Um Menschen verstehen, mögen und lieben zu können, muss man sich selbst verstehen, mögen und lieben lernen, sagt er. Und ein weiterer wahrer Satz des weisen Mannes: Man muss das Kind in sich schützen und bewahren. Diese Übung ist Ihnen gelungen, André Heller.

Alles Gute

