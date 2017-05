Cherchez la femme: Diese französischen Phrasen sollte man kennen Worauf bezieht sich eigentlich die Wendung "Cherchez la femme"? Ein emotionales "Chapeau!" wird gern in die Runde geworfen. Bei welcher Gelegenheit wird es korrekt gebraucht? Aus welchem Bereich kennt man den Ausdruck "à la minute"? Welche Phrase wurde und wird gern in der Kapitalismuskritik verwendet? "Laissez-faire" dagegen stammt aus einem anderen Bereich. Nämlich? Französen gelten als Menschen, die genießen können. Wie bezeichnet man hierzulande diese Lebenskunst? Jean-Paul Sartre wird immer gern zitiert. Welche Worte des Schriftstellers und Philosophen verwenden Misanthropen gerne? Welche Worte verwendet man gern, um Kontinuität auszudrücken? Mit welcher Redewendung bringt man zum Ausdruck, dass die Kunst sich selbst genügt? Weil das Wort "Erinnerungstäuschung" nicht so richtig eingängig ist, verwendet man einen französischen Begriff, wenn man glaubt, etwas schon gesehen zu haben. Doch wie schreibt man es richtig?