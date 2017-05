Polit-Hobbykünstler, von Churchill bis Bush

Thriller schreiben kann einem gefährlich werden. Zumindest wenn man später eine Karriere als Spitzenpolitiker plant. Dass er einmal französischer Premierminister sein würde, hat Edouard Philippe wohl nicht bedacht, als er gemeinsam mit einem Polit-Kollegen vor zehn Jahren einen politischen Thriller veröffentlichte, und vor sechs Jahren – schon als Bürgermeister von Le Havre – einen weiteren. In „L'Heure de vérité“ („Die Stunde der Wahrheit“) verschwindet ein vielversprechender Wahlkampf-Kandidat, in „Dans L'Ombre“ („Im Schatten“) läuft eine Präsidentschaftskampagne aus dem Ruder. Was der Ich-Erzähler dieses Romans so alles an sexistischen Gedanken über die Frauen zum Besten gibt, wird mindestens die weibliche Wählerschaft – literarische Freiheit hin oder her – wenig begeistern.