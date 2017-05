Unsere Lust an den Machtspielen erfolgreicher Politiker

In diesen Tagen geschehen wundersame Dinge: Politik gilt plötzlich wieder als spannend. Oh nein, nicht ihrer Inhalte wegen, sondern dank ihrer Protagonisten an der Spitze. Atemlos verfolgen wir, wenn Senkrechtstarter wie Sebastian Kurz oder Emmanuel Macron die Macht an sich reißen, als Parteiführer oder Präsident. Wie sie raffiniert taktieren, Verbündete fallen lassen und Versprechen brechen, um ihre Position zu stärken. Wie Theresa May als neue Eiserne Lady die Briten auf einen knallharten Brexit einschwört. Und wie Angela Merkel zu alter Größe zurückfindet: Die deutsche Kanzlerin, deren Karriereweg die Leichen parteiinterner Konkurrenten pflastern, wies ihren Herausforderer Schulz durch souveränes Aussitzen in die Schranken – und erntet dafür ehrfürchtigen Applaus.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 24.05.2017)