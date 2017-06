Ein neues Kreuz hoch über der „gottlosen Stadt“?

Es wird 4,5 Meter messen, einen Goldmantel tragen – und in rund 70 Metern Höhe schweben. Man wird es also schon sehen, dieses neue Kreuz, um das es nun so viel Aufsehen in Berlin gibt. Zumal das wirkmächtigste Symbol der Christenheit in bester Lage residieren wird, inmitten des historischen Kerns der Hauptstadt, auf der Kuppel des Berliner Schlosses, das seit 2013 nachgebaut wird. Die Rekonstruktion der Hohenzollern-Residenz ist das bisher größte deutsche Kulturprojekt des 21. Jahrhunderts.