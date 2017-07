Eiszeitkunst und Bauhaus-Stätten als Weltkulturerbe

40.000 Jahre ist sie alt, die "Venus vom Hohle Fels", gefunden in den Höhlen der Schwäbischen Alb. Sie gelten als eines der wichtigsten Ausgrabungsgebiete für Archäologen - bis zu 40.000 Jahre alt sind die figürlichen Darstellungen, die man hier bereits zutage förderte. Sie zeigen u. a. Mammuts, Höhlenlöwen und Pferde. Auch Flöten aus Geierknochen und Mammutelfenbein, die hier gefunden wurden, zeugen von der frühen künstlerischen Betätigung der Höhlenbewohner. Am Sonntag hat die Unesco bei ihrer Jahrestagung in Krakau die Höhlen mit der ältesten bekannten Eiszeitkunst zum Weltkulturerbe erklärt.

Erweitert wurde auch das Welterbe Bauhaus: Bisher umfasste es Ensembles und Denkmäler in Weimar und Dessau (die unter der Leitung des ersten Bauhaus-Direktors Walter Gropius gebaut wurden) sowie den Gründungsort der Schule in Weimar. Nun wurden auch die Laubenganghäuser in Dessau-Roßlau sowie die Bundesschule des Gewerkschaftsbundes ADGB in Bernau in das Bauhaus-Welterbe aufgenommen - sie stammen von Hannes Mayer, der das Dessauer Bauhaus von 1928 bis 1930 leitete.

Österreichische Buchenwälder als Weltnaturerbe

Während die Unesco das historische Zentrum Wiens zuletzt (wegen des geplanten Baus eines 66 Meter hohen Wohnturms neben dem Hotel Intercontinental) auf die Rote Liste der gefärdeten Kulturgüter gesetzt hat, wurden erstmals Schutzgebiete aus Österreich in die Liste der Weltnaturerbestätten aufgenommen: Der Urwald Rothwald in Dürrenstein und Teile des Nationalparks Kalkalpen zählen nun mit anderen Wäldern Europas zum Weltnaturerbe "Alte Buchenwälder und Buchenurwälder der Karpaten und anderer Regionen Europas". Schließen Welterbe in Österreich – APA

Britische Seen und eine Insel nur für Männer

Kein Weltnatur-, aber Weltkulturerbe ist hingegen nunmehr der britische Lake District. Begründung: Der Nationalpark im Nordwesten Englands mit seiner "pittoresken Ästhetik" sei nicht bloß ein Anziehungspunkt für Touristen, sondern auch eine Inspiration für Künstler - die Gegend gilt als die Wiege der britischen Romantik.

Auch eine heilige Städte in Japan zählt nun zum Welterbe: Die Insel Okinoshima (zwischen Kyushu und Korea gelegen) dürfen keine Frauen betreten. Und die 200 Männer, die abseits der Shinto-Priester das 700-Quadratmeter-Eiland an einem einzigen Tag im Jahr besuchen dürfen, müssen sich erst einem Reinigungsritual unterziehen, für das sie nackt ins Meer steigen. Die Insel war einst ein wichtiger Knotenpunkt des internationalen Handels - 80.000 Fundstücke u. a. aus der Wei-Dynastie (220–265) zeugen davon.

Kritik an Hebron-Entscheidung

Dass die Unesco - eine UN-Behörde - die Altstadt von Hebron zum Weltkulturerbe erklärt hat, stieß bei der israelischen Regierung und bei den USA auf Kritik. Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu bezeichnete das Votum als "eine weitere wahnsinnige Entscheidung der Unesco". Er werde die Zahlungen an die Uno weiter reduzieren. Die US-Botschafterin bei den Vereinten Nationen, Nikki Haley, teilte mit, dass die USA ihre Beziehungen zur Unesco überprüfen würden. In Hebron, wo mehr als 200.000 Palästinenser und einige hundert jüdische Siedler leben, befindet sich u. a. das Grabmal der Patriarchen, in dem nach biblischer Überlieferung Abraham und sein Sohn Isaak begraben sein sollen.