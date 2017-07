Tarantino will Leben von Massenmörder Manson verfilmen

Wenn man den Ankündigungen von Regisseur Quentin Tarantino ("Inglorious Basterds", zuletzt "The Hateful Eight")glauben mag, wird es nur mehr zwei Filme von ihm geben. Das hat er in mehreren Interviews angedeutet. Umso gespannter sind seine Fans und die Filmbranche, welche Stoffe er noch auf die Leinwand bringen wird. Es könnte sein, dass sich einer dieser beiden Filme erstmals nicht eine rein fiktionale Geschichte erzählt, sondern eine reale Begebenheit. Wie die Branchenmagazine "Hollywood Reporter" und "Variety" berichten, plant Tarantino die Morde des US-amerikanischen Verbrechers Charles Manson zu verfilmen. Es soll bereits eine Rohfassung des Scripts geben, Drehstart soll 2018 sein. Erste Schauspieler sind bereits im Gespräch, kolportiert für die Hauptrollen werden etwa Jennifer Lawrence, Brad Pitt und einem seiner Lieblingsschauspieler Samuel L. Jackson. Als Produzenten und Verleiher sollen die Harvey und Bob Weinstein mit an Bord sein.

Charles Manson lebt übrigens nach wie vor, er ist heute 83 Jahre alt und sitzt seit 1972 im kalifornischen Staatsgefängnis Corcoran eine lebenslange Haftstrafe ab. Er war Anführer der sogenannten Manson Family, einer sektenähnlich strukturierten Hippie-Kommune in Südkalifornien, die 1969 durch die Ermordung von Sharon Tate (damals Ehefrau von Regisseur Roman Polanski), Leno und Rosemary LaBianca und vier weiteren Menschen bekannt wurde. Manson hatte die Morde angeordnet, aber nicht selbst ausgeführt. Er wurde wegen Verabredung zum Mord zum Tode verurteilt.