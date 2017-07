Haus der Geschichte: Siegerentwurf lässt 100 Jahre auf 60 Metern erleben

Riesige, von der Decke hängende Aufnahmen historischer Momente, ein „Geschichtslabor“ mit verschiedenen Stationen und ein „Zeitstrahl“, der mit Fotos, Plakaten und kurzen Texten durch die Jahrzehnte führt: Das ist auf den Entwürfen des Wiener Büros BWM Architekten für das Haus der Geschichte zu sehen. Das Büro hat den EU-weiten Wettbewerb für die Generalplanung des Museums durch einstimmiges Votum der Jury gewonnen. „Keine Atempause – Geschichte wird gemacht“, lautet – nach einer Zeile der deutschen Band Fehlfarben (1980) – das Motto der Architekten, die schon mit einigen Projekten im Kulturbereich aufgefallen sind: Sie haben in Wien etwa das Literaturmuseum, die Virgil Kapelle und das Foyer des Wien-Museums gestaltet, außerdem das Salzburg-Museum und einige Projekte des Grazer Universalmuseums Joanneum. Schließen – BWM Architekten Schließen – BWM Architekten

Fürs Haus der Geschichte versprach Johann Moser, ein Gesellschafter von BMW Architekten, „ein heutiges, luftiges Museum“; im Unterfangen, die imperialen Räume mit der „republikanischen Wirklichkeit“ zusammenzuführen, werde „die historische Substanz als Schwungmasse verwendet“. Was heißt das konkret? Wer den gemeinsamen Eingang mit dem zum KHM-Verband gehörenden Ephesos-Museum hinter sich lässt, kommt entlang von Leitsystemen, Kunst und Projektionen in den Hauptausstellungsbereich. Dort gibt es flexibel befüllbare „Cluster“, gruppiert um den Zeitstrahl, der auf 60 Metern 100 Jahre Republiksgeschichte präsentiert, sowie stufenartige Bühnenelemente. „Erlebnisreich“ und „lustvoll“ soll ein Besuch der Ausstellung sein, die am 12. 11. 2018 zum 100. Jahrestag der Republiksgründung eröffnen und 18 Monate lang gezeigt werden soll.

März 2018: Kunst am „Hitler-Balkon“

Ein erstes sichtbares Zeichen will das Haus aber schon vorher setzen: Im März, 70 Jahre nach der Verkündung des „Anschlusses“ an Deutschland durch Hitler auf dem Balkon der Neuen Burg, soll auf eben jenem Balkon eine künstlerische Intervention errichtet werden. Wer ihn bespielen soll, ist noch unklar, ob es einen Wettbewerb geben wird, wird bis zum Herbst entschieden.

8,35 Millionen Euro sollen die (bereits laufende) Sanierung der Räume und die Einrichtung des Museums letztlich kosten, dazu kommen laufende Kosten: 1,2 Millionen dieses Jahr, zwei im nächsten, eine Million jährlich ab 2019. Für die beiden kommenden Jahre gebe es mündliche Zusagen vom Kulturministerium. Dass ein möglicher Regierungswechsel Probleme machen könnte, glaubt ÖNB-Generaldirektorin Johanna Rachinger nicht. (APA/kanu)



("Die Presse", Print-Ausgabe, 27.07.2017)