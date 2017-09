Karl Markovics: „In Berlin ist man schnell ein Schnösel“

Die Presse: Sie verkörpern in der Serie „Babylon Berlin“ einen österreichischen Journalisten. Seine Berliner Vermieterin (gespielt von Fritzi Haberlandt) nennt ihn einmal abfällig einen „österreichischen Schnösel“. Ist er das überhaupt, dieser Samuel Katelbach?



Karl Markovics: Nein. In Berlin ist man schnell einmal ein Schnösel. Samuel Katelbach ist an diese österreichischen Journalistenautoren Anfang des 20. Jahrhunderts angelehnt, von denen manche in Berlin Korrespondenten waren. An Anton Kuh, Alfred Polgar oder Joseph Roth. Die haben sich alle auf verschiedenste Weise eine dandyhafte, bohemienhafte Atmosphäre zugelegt, viel stärker als die eher pragmatischen deutschen Kollegen. Samuel Katelbach strahlt etwas leicht Künstlerisches aus. Das sieht man auch an seiner exzentrischen Kleidung, diesem unglaublichen Hut, seinem Mantel. . .



. . .obwohl er in notorischer Geldnot ist.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 29.09.2017)