Ohrfeigen im Griensteidl und ein zudringlicher Stefan George

Meyers Konversationslexikon gehörte zu den Dingen, mit denen das vor 17 Jahren er- und diesen Donnerstag zum letzten Mal geöffnete neue Café Griensteidl an das alte erinnerte: an Zeiten, in denen Kellner den Herren Schnitzler, Bahr, Salten und wie sie alle hießen, den jeweils gefragten Lexikonband an den Tisch brachte; ein Nachschlagewerk als Schiedsrichter in intellektuellen Fehden.